Zingaretti “scellerati si tolgono le mascherine” Salvini “pensi alle sue fantasma” (Di sabato 1 agosto 2020) Botta e risposta tra il segretario Pd, Nicola Zingaretti e quello della Lega, Matteo Salvini. Oggetto della discussione: le mascherine. Non l’avesse mai detto! Pur non citandolo, Nicola Zingaretti, in un’intervista a Fanpage, ha tirato in ballo Salvini che si era rifiutato di indossare la mascherina in Aula. «Il tema oggi è non far rialzare la curva. E quindi continuare a dire a tutti, contro gli scellerati che per farsi pubblicità si tolgono la mascherina, che ci sono tre cose semplici che bisogna fare: mascherina, distanza di sicurezza e igiene delle mani» – ha detto il segretario dem. Matteo Salvini lunedì scorso in Senato si è presentato al convegno dei negazionisti senza la mascherina. ... Leggi su chenews

