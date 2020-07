Confindustria contro Conte: “Governo fermo alla fase 1. Via il blocco dei licenziamenti” (Di martedì 28 luglio 2020) Roma, 28 lug – Il governo giallofucsia è sostanzialmente fermo al lockdown, altro che fase 2 (figuriamoci la cosiddetta fase 3, il ritorno alla normalità). E’ l’attacco del presidente di Confindustria Carlo Bonomi: “Il governo al momento è ancora troppo attendista“, dice in una intervista al Corriere della Sera. Un giudizio negativo, quello del numero uno degli industriali, soprattutto su come l’esecutivo Conte ha intenzione di utilizzare i 209 miliardi del Recovery fund. Anzi, “la verità è che per il governo la fase 2 non è ancora iniziata“, rincara la dose Bonomi, che aggiunge: “Adesso però non abbiamo scuse, tocca a noi fare i compiti a casa“. “Mi sarei ... Leggi su ilprimatonazionale

tanocanario : @stebellentani Non credo che confindustria sia contro il governo - Marco_Bello1 : RT @ldibartolomei: Contro il blocco dei licenziamenti e sulla linea di #Renzi si schiera @CarloBonomi_ Viene da chiedersi quale dei due si… - gt_bolivar : RT @ldibartolomei: Contro il blocco dei licenziamenti e sulla linea di #Renzi si schiera @CarloBonomi_ Viene da chiedersi quale dei due si… - bicipi : RT @ldibartolomei: Contro il blocco dei licenziamenti e sulla linea di #Renzi si schiera @CarloBonomi_ Viene da chiedersi quale dei due si… - cobRadaRt_ : RT @ldibartolomei: Contro il blocco dei licenziamenti e sulla linea di #Renzi si schiera @CarloBonomi_ Viene da chiedersi quale dei due si… -

Ultime Notizie dalla rete : Confindustria contro Confindustria: politiche attive per i disoccupati e cassa ordinaria per tutti i settori Il Sole 24 ORE Regali e tanta gratitudine per gli operatori dell'ospedale San Giuseppe

La donazione di 4 termoscannere di Confindustria diventa un altro abbraccio per il personale sanitario. La sindaca Barnini: "A voi tutti dico grazie, al cittadini chiedo di mantenere ancora alta l'att ...

PESCARA: FRATTARELLI, ''MASCI VOTA CONTRO LE RASTRELLIERE PER LE BICI...''

PESCARA - "Nonostante l’approvazione dell’ordine del giorno, non posso non esprimere la mia indignazione per il voto contrario del sindaco, e per la spaccatura all’interno del centrodestra, dove alcun ...

La donazione di 4 termoscannere di Confindustria diventa un altro abbraccio per il personale sanitario. La sindaca Barnini: "A voi tutti dico grazie, al cittadini chiedo di mantenere ancora alta l'att ...PESCARA - "Nonostante l’approvazione dell’ordine del giorno, non posso non esprimere la mia indignazione per il voto contrario del sindaco, e per la spaccatura all’interno del centrodestra, dove alcun ...