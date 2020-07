Costiera amalfitana, l’Africana Club si arrende al Covid e chiude prima (Di domenica 26 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPraiano (Sa) – “È arrivato il momento di comunicare che per noi oggi non ci sono le condizioni per poter operare in sicurezza. Torneremo più belli e più forti di prima”. Con queste parole, l’Africana Club, il più noto locale del by night in Costiera amalfitana, a Praiano, si congeda dal suo pubblico a causa del Covid. Come hanno spiegato in una nota direttamente i titolari della struttura si è sperato fino alla fine di poter fare del sano divertimento in Costiera amalfitana, di poter regalare agli ospiti delle serate magiche anche quest’anno così come avviene ogni anno dal 1962. “I recenti casi italiani e quelli avvenuti nei locali notturni ... Leggi su anteprima24

Ce lo possiamo dire consapevolmente, senza indignarci e fare gli ipocriti? È bastato riaprire i locali, attendere qualche settimana di legittimo 'reciproco sospetto' ma ora ci siamo lasciati tutto all ...

