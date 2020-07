Arthur, cambio di dieta e non solo: il brasiliano lavora già per la Juventus (Di domenica 26 luglio 2020) Arthur Melo è il secondo colpo di mercato della Juventus in vista della prossima stagione. Dopo Kulusevski, i bianconeri hanno puntato sul centrocampista brasiliano del Barcellona, scambiandolo con Miralem Pjanic. Arthur da quando ha accettato la corte della Juventus ha giocato solo pochi minuti con il Barcellona, a differenza di Pjanic, che è sceso in campo nelle prime gare ed è stato fuori nelle ultime due ufficialmente per un acciacco e per questioni tattiche. RC Celta de Vigo v FC... Leggi su 90min

forumJuventus : [TS] Arthur pensa solo alla Juve: allenamenti extra e cambio di dieta per presentarsi al meglio ??… - StefaniaStefyss : RT @forumJuventus: [TS] Arthur pensa solo alla Juve: allenamenti extra e cambio di dieta per presentarsi al meglio ?? - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: [TS] Arthur pensa solo alla Juve: allenamenti extra e cambio di dieta per presentarsi al meglio ?? - davideinno85 : RT @forumJuventus: [TS] Arthur pensa solo alla Juve: allenamenti extra e cambio di dieta per presentarsi al meglio ?? - macmax22 : RT @forumJuventus: [TS] Arthur pensa solo alla Juve: allenamenti extra e cambio di dieta per presentarsi al meglio ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Arthur cambio Juve, non solo Arthur: i bianconeri studiano un altro colpo a centrocampo Tutto Juve Arthur, cambio di dieta e non solo: il brasiliano lavora già per la Juventus

Arthur Melo è il secondo colpo di mercato della Juventus in vista della prossima stagione. Dopo Kulusevski, i bianconeri hanno puntato sul centrocampista brasiliano del Barcellona, scambiandolo con Mi ...

Juve, non solo Arthur: i bianconeri studiano un altro colpo a centrocampo

L'acquisto di Arthur, che arriverà a Torino in cambio di Pjanic a settembre, non sarà l'unico della Juventus a centrocampo, reparto che si sta dimostrando il punto debole della squadra in questa stagi ...

Arthur Melo è il secondo colpo di mercato della Juventus in vista della prossima stagione. Dopo Kulusevski, i bianconeri hanno puntato sul centrocampista brasiliano del Barcellona, scambiandolo con Mi ...L'acquisto di Arthur, che arriverà a Torino in cambio di Pjanic a settembre, non sarà l'unico della Juventus a centrocampo, reparto che si sta dimostrando il punto debole della squadra in questa stagi ...