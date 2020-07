Stato di emergenza: salta la proroga per il 31 ottobre, nessun accordo al Consiglio dei ministri (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Consiglio dei ministri non ufficializza la proroga dello Stato di emergenza, Conte annuncia la sua visita al Parlamento Il Consiglio dei ministri riunitosi ieri sera non formalizza la proroga per lo Stato di emergenza, che attualmente terminerà il 31 Luglio. I ministri infatti non hanno trovato nessun accordo per la proroga verso il 31 ottobre. Intanto l’esecutivo lavora per prolungare gli effetti dei decreti anche dopo il 31 Luglio. Il Presidente del Consiglio per sciogliere gli snodi burocrati sulla questione Covid annuncia la sua visita al Parlamento. La questione irrisolta la questione dello Stato di emergenza ... Leggi su zon

