Vacanze 2020 in spa: quattro tendenze benessere nell’era post Covid (Di martedì 21 luglio 2020) Secondo una recente indagine per Confindustria Alberghi, l’81,5% degli ospiti ha chiesto o chiederà quali nuovi protocolli sono stati adottati nelle Spa, dalla sanificazione all’igienizzazione high-tech. La pandemia da Covid-19 è diventata un’occasione per ridisegnare il futuro del mondo del wellness: bandita superficialità e un atteggiamento mordi-e-fuggi, la pausa benessere è diventata un’occasione di trasformazione fisica e spirituale, con un approccio integrato tra medicina e percorsi emozionali ed interiori. E sono quattro le tendenze wellness del momento da provare durante un weekend estivo. ... Leggi su iodonna

repubblica : L'estate in fabbrica per salvare il posto di lavoro, in Veneto gli operai di scarpe di lusso rinunciano alle vacanze - repubblica : Oggi su Rep: ?? L'estate in fabbrica per salvare il posto di lavoro, in Veneto gli operai di scarpe di lusso rinunci… - _MiBACT : Fino al 31 dicembre 2020 richiedi e spendi il tuo #BonusVacanze: fino a 500€ per soggiorni in alberghi, campeggi, v… - patripatty5 : RT @Gianmar26145917: Le vacanze principesche di #Napolitano e signora a Cecina, con filippini, medico personale e 10 uomini di scorta. Mio… - the_fourty : RT @ImolaOggi: ??Le vacanze principesche di Napolitano e signora con 10 uomini di scorta -