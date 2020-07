Lecce, il ds Meluso su Liverani: “A Genova si sono sbagliati. Doveri e Irrati pro Genoa? Rispondo così” (Di domenica 19 luglio 2020) "È uno scontro diretto, ma non sarebbe decisivo qualsiasi risultato uscisse fuori".Parola di Mauro Meluso. Diversi sono stati i temi trattati dal direttore sportivo del Lecce, intervistato ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': dallo scontro diretto contro il Genoa, sfida in programma alle ore 19.30 allo Stadio "Luigi Ferraris", alla sconfitta maturata di recente contro la Fiorentina."La sconfitta contro la Fiorentina? Una delle poche partite giocate sottotono. Abbiamo avuto tanti infortuni, non voglio comunque trovare scuse alla prestazione negativa che può capitare. Si gioca ogni tre giorni, gli interpreti sono cambiati. Ci auguriamo che i ragazzi abbiano recuperato le energie fisiche e mentali. Cosa farò se il Lecce si salverà? Ho già in mente ... Leggi su mediagol

