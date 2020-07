Xbox: annunciato il cloud gaming per Xbox Game Pass Ultimate (Di giovedì 16 luglio 2020) In un recente intervento sul blog Microsoft, Phil Spencer ha annunciato il cloud gaming per Xbox Game Pass Ultimate e altre novità che caratterizzeranno il futuro del gaming secondo Microsoft Phil Spencer, l’executive VP della divisone gaming di Microsoft, ha annunciato in data odierna che a partire da settembre 2020, Xbox Game Pass Ultimate garantirà l’accesso al cloud gaming gratuitamente. Chi è abbonato al servizio potrà pertanto giocare a più di 100 titoli inclusi nel Pass dal proprio dispositivo mobile direttamente ... Leggi su tuttotek

infoitscienza : PES 2022 su PS5 e Xbox Series X annunciato da Konami, PES 2021 sarà invece un aggiornamento - AkibaGamers : Microsoft ha annunciato che Project xCloud si unirà all’offerta del servizio in abbonamento Xbox Game Pass Ultimate… - NerdPool_IT : PES 2022 su PS5 e Xbox Series X annunciato da Konami, PES 2021 sarà invece un aggiornamento - infoitscienza : PES 2022 su PS5 e Xbox Series X annunciato da Konami con trailer, PES 2021 sarà un aggiornamento - lillydessi : PES 2022 su PS5 e Xbox Series X annunciato da Konami con trailer, PES 2021 sarà un aggiornamento -… -