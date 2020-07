Uncharted il film, Tom Holland annuncia ufficialmente l'inizio delle riprese (Di giovedì 16 luglio 2020) Aggiornamento: Sorpresa, sorpresa! A quanto pare l'odissea che ha caratterizzato l'adattamento cinematografico di Uncharted ancora prima dell'inizio delle riprese non è di certo terminata. Come segnalato da Comicbook, Sony ha contattato la redazione di IGN.com per rivelare che no, le riprese non sono ancora iniziate per quanto le preparazioni siano in corso e la speranza sia quella di iniziare a brevissimo. Non ci resta che attendere ulteriori novità sul progetto che vedrà l'attore noto soprattutto per gli ultimi film di Spider-Man, Tom Holland, nel ruolo di un giovane Nathan Drake.Leggi altro... Leggi su eurogamer

marceline_exe : per me che amo sia Uncharted che Tom Holland, il film su Uncharted è un qualcosa di meraviglioso?????????????? - Screenweek : #Uncharted - le cui riprese non sono ancora iniziate, nonostante l'annuncio di #TomHolland - prende il posto di Spi… - pcexpander : Sono partite le riprese del film di Uncharted! #pcexpander #cybernews - tech_gamingit : La produzione del film su Uncharted dovrebbe iniziare a breve - oOShinobi777Oo : La produzione del film su Uncharted dovrebbe iniziare a breve -