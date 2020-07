RPN – Osimhen-Napoli, il Lille ha fretta di chiudere l’affare. Il motivo (Di giovedì 16 luglio 2020) Osimhen-Napoli, il Lille ha fretta di chiudere l'affare per evitare sanzioni da parte della DNCG, che dopo il primo controllo ha sospeso, il club dal mercato L'articolo RPN – Osimhen-Napoli, il Lille ha fretta di chiudere l’affare. Il motivo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Spazio_Napoli : - sscalcionapoli1 : RPN - Osimhen-Napoli, il Lille ha fretta: deve chiudere l'affare per evitare sanzioni #ForzaNapoliSempre… - news24_napoli : RPN – Osimhen-Napoli, il Lille ha fretta: deve chiudere l’affare per… - GattusoBall : RT @tuttonapoli: RPN - Osimhen-Napoli, il Lille ha fretta: deve chiudere l'affare per evitare sanzioni - tuttonapoli : RPN - Osimhen-Napoli, il Lille ha fretta: deve chiudere l'affare per evitare sanzioni -