Meteo, le previsioni di venerdì 17 luglio e del weekend. VIDEO (Di giovedì 16 luglio 2020) Nuovo cedimento dell’anticiclone che non riesce a trovare la sua giusta collocazione nell'area del Mediterraneo. Ne fa le spese l’Italia con l’arrivo di frequenti perturbazioni. L'avvicinamento di un vortice ciclonico alle Alpi orientali farà peggiorare il tempo tra venerdì e sabato. Sin dalle primissime ore del giorno temporali interesseranno il Triveneto per poi scendere nel corso del mattino sull'Emilia Romagna e quindi Marche, Toscana, Umbria e, nel pomeriggio l’Abruzzo. Entro sera i fenomeni raggiungeranno anche il Molise, la Puglia e gli Appennini meridionali. Tempo più soleggiato sulle due Isole Maggiori e sulle coste meridionali. Temperature in calo e comprese tra 24 e 28 gradi, leggermente superiori al Sud.Temporali anche al Nord OvestIl maltempo non risparmierà neppure le regioni nord occidentali. Rovesci e temporali sul ... Leggi su tg24.sky

