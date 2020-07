“Presto mamma!”. Dopo essere diventato Jessica Alves, l’ex Ken umano lo annuncia (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tutti, più o meno, abbiamo sentito parlare di Rodrigo Alves, noto anche come ‘Ken umano’, l’uomo si era sottoposto a migliaia di interventi su tutto il corpo, per arrivare ad assomigliare al noto partner di Barbie. Oramai però Rodrigo non si sente più Rodrigo e spieghiamo subito perché. Da qualche mese a questa parte l’ormai ex ‘Ken umano’ ha fatto il proprio coming out dichiarando di sentirsi donna. Rodrigo non è più Rodrigo Alves, bensì Jessica Alves. Ebbene, Jessica si è sottoposta a qualche intervento chirurgico che le ha permesso di acquisire una forma femminile. Niente più Ken umano, adesso Barbie. Per Jessica è stato un passo ... Leggi su caffeinamagazine

