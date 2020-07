Milan, ufficiale: acquistato a titolo definitivo Kjaer, contratto fino al 2022 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Adesso è ufficiale. Il Milan esercita l’opzione per il riscatto di Simon Kjaer, che diviene così a tutti gli effetti un giocatore di proprietà del club rossonero. Il danese è stato acquistato a titolo definitivo dal Siviglia dopo il prestito di gennaio via Atalanta e ha firmato con il Milan un contratto fino al 2022. Ecco di seguito il comunicato dei rossoneri: “Il Milan ha esercitato l’opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Simon Kjaer dal Sevilla FC. Il calciatore danese ha firmato un contratto fino al 30 giugno ... Leggi su sportface

