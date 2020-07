La Casa di Carta, la Sardegna accoglie “Rio” con Bella Ciao (Di mercoledì 15 luglio 2020) Miguel Herran, “Rio” de La Casa di Carta raggiunge la Sardegna per trascorrere le vacanze: i cittadini lo accolgono con Bella Ciao Iniziano i lavori della quinta stagione de La Casa di Carta, ma se sceneggiatori e regia sono impegnati a scrivere le prossime avventure, c’è chi invece decide di dedicarsi ad un po’ di relax. Si tratta di Miguel Herran, “Rio” ne La Casa di Carta. L’attore ha deciso di trascorrere le proprie vacanze estive nella splendida Sardegna. Lì i fan lo hanno accolto però con una magica sorpresa. Lo stesso attore, tramite le proprie stories di Instagram, ha caricato dei video in cui registra la sorpresa che ha ricevuto. Atterrato in Costa ... Leggi su zon

artstvlinson : RT @martjss: Tokio in ogni stagione della Casa di Carta - contefiele : @MillaCarbo1 Di certo non ho a casa la discografia di Marco Carta o dell’Amoroso - emmaaaa_deee : RT @martjss: Tokio in ogni stagione della Casa di Carta - WSImagazine_IT : Un suicidio dentro una casa di libri - guardarcidentro : @sharmdario e la casa di carta :( -