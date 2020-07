Autostrade, il M5s festeggia: “Benetton fuori, solo Conte poteva ottenere questo risultato” (Di mercoledì 15 luglio 2020) ROMA – “Lo Stato ha fatto lo Stato, per la prima volta dalla parte dei cittadini, per curare esclusivamente gli interessi degli italiani. Questo è il cambiamento. Pensate sarebbe stato possibile senza il M5s? Non è populismo ma la determinazione a voler cambiare davvero le cose, e la consapevolezza che per farlo è necessario cambiare passo, cambiare le abitudini della vecchia politica”. Così il vice ministro alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri. Leggi su dire

