Zangrillo rilancia: «L’emergenza Coronavirus è finita». E dice no alla proroga dello stato di emergenza: «Crea panico e morte sociale» (Di martedì 14 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (14 luglio)Nonostante le critiche dei colleghi per le sue dichiarazioni definite, da alcuni, «eccessivamente ottimistiche», il primario dell’ospedale Raffaele di Milano Alberto Zangrillo non si pente e rilancia: «L’emergenza Coronavirus è finita. È un mese che in Lombardia non si muore più di Covid». Le parole sono affidate a un’intervista a Il Tempo in cui afferma che ora «la vera emergenza sanitaria è curare quei malati che sono stati trascurati proprio per gestire l’emergenza Covid». Al giornalista, che gli fa notare come invece i dati della Protezione civile continuano a riportare i decessi anche in Lombardia, ... Leggi su open.online

"L'emergenza coronavirus è finita da due mesi": continua a far parlare di sé il primario del San Raffaele di Milano Alberto Zangrillo che in un'intervista al quotidiano Il Tempo ribadisce come in Lomb ...

