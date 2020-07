Katy Perry, Smile: ecco il nuovo video (Di martedì 14 luglio 2020) Katy Perry nella notte ha pubblicato a sorpresa il video di Smile, il suo nuovo singolo. Un Performance video per l’esattezza (che vuol dire?), che la vede nei panni di un moderno clown col pancione. Smile, infatti, è il terzo video che Katy Perry pubblica da incinta dopo Never Worn White e Daisies.  Ho sempre amato Katy Perry, ma in quest’ultimo anno ha davvero fatto dei disastri commercialmente parlando fra singoli random, video senza senso e discontinuità. Fingiamo che non sia uscito niente dopo l’album Witness ed aspettiamo questo nuovo album Smile, ok? Katy ... Leggi su bitchyf

