Coronavirus ultime notizie: contagi Covid under 18, cosa si rischia (Di martedì 14 luglio 2020) Coronavirus ultime notizie: contagi Covid under 18, cosa si rischia Coronavirus ultime notizie: dopo aver attaccato le persone più anziane, sembra che ora il virus nel nostro Paese stia colpendo soprattutto i giovani, in particolar modo i ragazzi al di sotto dei 18 anni. Questo il risultato emerso dalle statistiche elaborate dall’Istituto superiore di sanità, che ha dunque evidenziato come il numero degli under 18 risultati positivi è quintuplicato se raffrontato con quello registrato a inizio di epidemia. Il maggior numero di contagi dipende da assembramenti più facili e frequenti e da un mancato rispetto delle misure di protezione ... Leggi su termometropolitico

fanpage : “Penso di aver fatto un errore, ho pensato che si trattasse di una bufala, ma non lo è” sono le ultime drammatiche… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, risalgono i contagi: 234 nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 9, di cui 8 in Lombardia, contro le 7 d… - fanpage : ?? Ultim'ora La California si chiude - giannettimarco : RT @fanpage: 'Voglio essere schietto, troppi Paesi stanno andando nella direzione sbagliata' A dirlo il direttore generale dell'Organizzaz… - LaskaJuventus : RT @fanpage: Galli (Sacco): “Errore colossale tenere i migranti sulle navi: vanno fatti sbarcare quanto prima” -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, ultime notizie: 169 nuovi casi e 13 morti nelle ultime 24 ore Fanpage.it Coronavirus: doppio zero in Trentino fino a lunedì 13 luglio. Sette i casi in Alto Adige

Trento/Bolzano – Fino a lunedì dati molto positivi riguardo alla diffusione del contagio Covid 19 in Trentino. Il rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari conferma che nelle ...

Dopo l’esplosione dei casi nel 2019 (oltre 32.300, +19,7%) solo il ...

Solamente a marzo e aprile si è registrata una battuta d’arresto, chiaramente riconducibile alle misure disposte per mitigare la diffusione della pandemia da Covid-19 con la conseguente ... 5 anni ...

Trento/Bolzano – Fino a lunedì dati molto positivi riguardo alla diffusione del contagio Covid 19 in Trentino. Il rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari conferma che nelle ...Solamente a marzo e aprile si è registrata una battuta d’arresto, chiaramente riconducibile alle misure disposte per mitigare la diffusione della pandemia da Covid-19 con la conseguente ... 5 anni ...