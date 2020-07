Chieri, ripristinati i 5 bike boxe della stazione (Di martedì 14 luglio 2020) A Chieri sono tornati operativi, e a disposizione della cittadinanza, i cinque bike boxe posti vicino alla stazione ferroviaria di piazza Don Bosco. I piccoli garage, voluti dall’amministrazione comunale, servono a depositare le biciclette in tutta sicurezza, evitando così il furto del propri veicoli a pedali mentre si utilizza il treno. I cinque bike Box del Movicentro, struttura ideata per ospitare e accentrare tutti i mezzi pubblici per spostarsi da Chieri, hanno una capienza totale di 15 biciclette, che si aggiungono ai 17 archi portabici. Nel tempo però, questi utili spazi, sono stati resi inservibili, poiché vandalizzati ripetutamente. Si era pensato più volte di sostituirli, ma il Comune di Chieri avvalendosi ... Leggi su nuovasocieta

nuovasocieta : #Chieri ripristinati i 5 #bikeboxe della stazione -

Ultime Notizie dalla rete : Chieri ripristinati Chieri, ripristinati i 5 bike boxe della stazione Nuova Società