Turismo, nasce il coordinamento delle associazioni extralberghiere della Campania: aderiscono in mille (Di lunedì 13 luglio 2020) È stato ufficializzato il coordinamento delle associazioni territoriali extralberghiere della Campania che raggruppa mille strutture ricettive. I circa diecimila B&B, Affittacamere e Case Vacanze regionali hanno una rappresentanza unica che può partecipare ai tavoli tematici regionali e governativi in tema di Turismo. A darne notizia è l’avocato Aldo Avvisati, portavoce del coordinamento. Sono sette le associazioni che si sono coalizzate per formare una compagine unica in rappresentanza di un territorio di due milioni di abitanti, tra la città metropolitana di Napoli e la provincia di Salerno, da Napoli città al Cilento, passando per le isole: Apabb – Associazione ... Leggi su ildenaro

Agenzia_Ansa : #Turismo, nasce il primo portale italiano per affitti brevi. Con Italianway oltre 100 aziende, a giugno già +242% d… - giulia_buia : RT @ansa_economia: Turismo, nasce il primo portale italiano per affitti brevi. Con Italianway oltre 100 aziende, a giugno già +242% di pren… - giulia_buia : RT @Agenzia_Ansa: #Turismo, nasce il primo portale italiano per affitti brevi. Con Italianway oltre 100 aziende, a giugno già +242% di pren… - TheGoldenScope : “Tour mondiale dei luoghi dove nasce il vino” - zazoomnews : Turismo nasce il Coordinamento delle sette associazioni extra alberghiere - #Turismo #nasce #Coordinamento #delle -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo nasce Turismo, nasce il coordinamento delle strutture extra alberghiere Il Denaro Nuove tecnologie per le bellezze di Civitavecchia e Tolfa: con Unindustria nasce Archem

Utilizzare le nuove tecnologie digitali per rilanciare il turismo sul territorio, fornendo alle amministrazioni gli strumenti innovativi necessari per promuovere attrazioni ed eventi, proteggere e ...

Turismo: Molise, al via campagna promozionale

Il progetto nasce da un gruppo di studio coordinato da Tiberio Brunetti, fondatore di 'Spin Factor' e consigliere per la comunicazione istituzionale del presidente della Regione, Donato Toma, composto ...

Utilizzare le nuove tecnologie digitali per rilanciare il turismo sul territorio, fornendo alle amministrazioni gli strumenti innovativi necessari per promuovere attrazioni ed eventi, proteggere e ...Il progetto nasce da un gruppo di studio coordinato da Tiberio Brunetti, fondatore di 'Spin Factor' e consigliere per la comunicazione istituzionale del presidente della Regione, Donato Toma, composto ...