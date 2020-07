James Bond ha ancora la licenza di uccidere? Il panel con Roberto Recchioni (Di martedì 14 luglio 2020) Roberto Recchioni, grande fan di James Bond, ha parlato della spia inglese e di No Time To Die all'interno di un panel di UltraPop Festival. Roberto Recchioni, grande fan di James Bond, ha parlato della spia all'interno di un panel di Ultrapop Festival, moderato dalla nostra Valentina Ariete sul canale Twitch di Movieplayer. Il noto fumettista e sceneggiatore, da alcuni anni curatore di Dylan Dog per la Bonelli, ha però voluto precisare che non regge il confronto con i fan più sfegatati: "Ho letto tutti i libri, visto tutti i film in varie edizioni, ho comprato gli orologi. Ma i veri Bond-maniaci sono peggio di me, per loro sarei solo uno che guarda Bond. È come ... Leggi su movieplayer

germanshepard8 : RT @effetronky: Attore di caratura internazionale (anche un film con Sean Connery- James Bond), Adolfo Celi era lord James Brooke, acerrimo… - francofda52 : RT @effetronky: Attore di caratura internazionale (anche un film con Sean Connery- James Bond), Adolfo Celi era lord James Brooke, acerrimo… - sirgolly : RT @effetronky: Attore di caratura internazionale (anche un film con Sean Connery- James Bond), Adolfo Celi era lord James Brooke, acerrimo… - SillyBillyBaah : RT @effetronky: Attore di caratura internazionale (anche un film con Sean Connery- James Bond), Adolfo Celi era lord James Brooke, acerrimo… - non_si_vince : RT @MaxxGhe: 13/07/1985. Non era mai accaduto che un brano, facente parte della colonna sonora dei film di James Bond, arrivasse al n°1 del… -

Ultime Notizie dalla rete : James Bond Film di James Bond: in che ordine (cronologico) vederli Movieplayer.it James Bond ha ancora la licenza di uccidere? Il panel con Roberto Recchioni

Roberto Recchioni, grande fan di James Bond, ha parlato della spia all'interno di un panel di Ultrapop Festival, moderato dalla nostra Valentina Ariete sul canale Twitch di Movieplayer.

Chi è Corinne Clèry, attrice francese: età, biografia e curiosità

Esordisce al cinema nel 1975, nel film erotico “Histoire D’O”. Una delle parti per cui viene ricordata maggiormente all’estero è la Bond girl Corinne Dufour, nel film di James Bond del 1979 “Agente ...

Roberto Recchioni, grande fan di James Bond, ha parlato della spia all'interno di un panel di Ultrapop Festival, moderato dalla nostra Valentina Ariete sul canale Twitch di Movieplayer.Esordisce al cinema nel 1975, nel film erotico “Histoire D’O”. Una delle parti per cui viene ricordata maggiormente all’estero è la Bond girl Corinne Dufour, nel film di James Bond del 1979 “Agente ...