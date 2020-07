Halloween Kills – Al Cinema da Ottobre 2020 (Di lunedì 13 luglio 2020) L’uscita del nuovo capitolo della saga horror creata da John Carpenter, originariamente prevista per il 16 Ottobre 2020,è stata rimandata di un anno e verrà distribuita nelle sale Cinematografiche a partire da Ottobre 2021. Ecco il comunicato ufficiale Da David Gordon Green e John Carpenter: È con immenso dispiacere che vi scriviamo per dirvi che abbiamo molto discusso dello slittamento del nostro film. Se c’è una cosa che la carriera nell’industria Cinematografica ci ha insegnato, è l’inaspettato. Nelle scorse settimane abbiamo seguito con grande preoccupazione le notizie relative alle riaperture Cinematografiche. Ne abbiamo parlato e abbiamo fatto del nostro meglio per presentare “Halloween ... Leggi su quotidianpost

Halloween Kills conterrà la scena più violenta della carriera di David Gordon Green Il regista David Gordon Green confessa che il sequel del suo Halloween, Halloween Kills, conterrà la scena più violenta mai girata nella sua carriera. Tra le anticipazioni su Halloween Kills, sequel del reboot di Halloween, scopriamo ...

