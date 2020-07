Elezioni Polonia – Duda batte Trzaskowski nel voto presidenziale (Di lunedì 13 luglio 2020) Il presidente in carica della Polonia, Andrzej Duda batte Trzaskowski, lo sfidante nel voto presidenziale. La Commissione elettorale nazionale ha dichiarato che il sig. Duda ha vinto con il 51,2% dei voti. È la vittoria elettorale presidenziale più combattuta della Polonia dalla fine del comunismo nel 1989. Uno dei principali problemi delle Elezioni è stato … Leggi su periodicodaily

