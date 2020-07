Coronavirus, Università San Francisco: a rischio anche giovani adulti (Di lunedì 13 luglio 2020) Una ricerca pubblicata dall’Università di San Francisco spiega che i giovani sono più esposti di quanto si riteneva, a contrarre il Coronavirus in modo grave. Uno studio condotto dall’Università di San Francisco è stato pubblicato sulla rivista “Journal of Adolescent Health”. In questo emergono delle considerazioni inedite sul rapporto tra il Coronavirus e le persone … L'articolo Coronavirus, Università San Francisco: a rischio anche giovani adulti proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Notizieincampus : RT @TgrRai: #coronavirus. Individuata una proteina che sarebbe in grado di contenere gli effetti del #COVID__19: la lattoferrina. La ricerc… - TgrPiemonte : RT @TgrRai: #coronavirus. Individuata una proteina che sarebbe in grado di contenere gli effetti del #COVID__19: la lattoferrina. La ricerc… - TgrRai : #coronavirus. Individuata una proteina che sarebbe in grado di contenere gli effetti del #COVID__19: la lattoferrin… - SoloCristy : RT @Open_gol: Coronavirus, mortalità 10 volte superiore a quella dell’influenza. La Lombardia? Nella media delle aree metropolitane – Lo st… - Open_gol : Coronavirus, mortalità 10 volte superiore a quella dell’influenza. La Lombardia? Nella media delle aree metropolita… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Università Coronavirus, Oms: «Trasmissione aerea possibile». Come si combattono le goccioline infette (le mascherine non... Corriere della Sera