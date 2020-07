Berrettini-Bautista Agut in tv: canale, orario e diretta streaming esibizione tennis Berlino 2020 (Di lunedì 13 luglio 2020) Matteo Berrettini e Roberto Bautista-Agut si trovano di fronte nella semifinale dell’esibizione di Berlino 2020. Il romano è reduce dalla splendida vittoria in Francia nell’Ultimate tennis Showdown. Ennesimo cambio di superficie per il numero uno d’Italia, proveniente anche dall’esibizione su terra nel torneo di Thiem. Riuscirà l’azzurro a riconfermarsi? La sfida è in programma nella giornata di martedì 14 luglio con orario ancora da definire: sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 e in streaming su Eurosport Player. Leggi su sportface

OA_Sport : #Berrettini-#Bautista, #Bett1Aces 2020: programma, orario, tv, streaming - Leonard40959202 : Semifinali Thiem-Sinner Bautista Agut-Berrettini #bett1ACES - WeAreTennisITA : Il giorno che Jannik Sinner nasceva, il 16 agosto 2001, Tommy Haas vinceva il terzo turno al torneo di Washington.… - infoitsport : Thiem's Seven: LIVE la Semifinale e Finale. Matteo Berrettini sconfitto in semifinale e poi batte Bautista Agut nel… - Leonard40959202 : Finale terzo-quarto posto: Berrettini batte Bautista Agut 6-4 6-2 #THIEMs7 -

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini Bautista Berrettini-Bautista, Bett1Aces 2020: programma, orario, tv, streaming OA Sport Berrettini-Bautista, Bett1Aces 2020: programma, orario, tv, streaming

Matteo Berrettini scende in campoo per la semifinale del Bett1Aces 2020, torneo esibizione che è in corso di svolgimento a Berlino, che lo metterà di fronte allo spagnolo Roberto Bautista Agut. Il ten ...

Sinner alla ripartenza trova il semaforo verde

Berlino ha fatto le cose in grande e ha voluto la stella emergente del circuito, Jannik Sinner. E l’ha subito piazzato sullo storico campo centrale intitolato a Steffi Graf perché mostrasse chi era co ...

Matteo Berrettini scende in campoo per la semifinale del Bett1Aces 2020, torneo esibizione che è in corso di svolgimento a Berlino, che lo metterà di fronte allo spagnolo Roberto Bautista Agut. Il ten ...Berlino ha fatto le cose in grande e ha voluto la stella emergente del circuito, Jannik Sinner. E l’ha subito piazzato sullo storico campo centrale intitolato a Steffi Graf perché mostrasse chi era co ...