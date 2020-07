Pittoni su GPS: La Scuola Rischia di Aprire Senza Docenti (Di domenica 12 luglio 2020) Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama e responsabile del dipartimento Scuola della Lega, parla delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). “Siamo quasi a metà luglio e l’ordinanza che dovrebbe dare il via alle nuove graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) volute dal ministro Azzolina, non è stata ancora emanata. Nella più ottimistica delle ipotesi il termine per la presentazione delle domande cadrà tra il 26 e il 31 luglio” dice Pittoni. Pittoni aggiunge che le operazioni da fare sono molte, come la diramazione delle modalità di indirizzo interpretativo degli Uffici scolastici regionali (USR) ai dirigenti degli uffici territoriali e di questi ultimi alle scuole. Sarà anche necessaria la ... Leggi su youreduaction

