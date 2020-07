Liverani: “Oggi sono contento, abbiamo creato molte occasioni. La salvezza non è irraggiungibile” (Di domenica 12 luglio 2020) Intervistato ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Lecce Liverani ha commentato il pareggio in casa del Cagliari: “abbiamo fatto un’ottima gara, di personalità e di calcio. abbiamo creato occasioni limpide per andare in vantaggio e oggi sono contento da una parte perché la squadra ha risposto ed è viva. Non pensavo di essere salvo ora ma l’importante è che i ragazzi abbiano ritrovato l’idea di calcio. sono sicuramente fiducioso. Le prossime tre gare sono fondamentali e l’obiettivo è a pochi punti e non è irraggiungibile. Mi sono dato come limite il triplice fischio di Lecce-Brescia quando ne mancheranno tre.” Foto: profilo twitter ... Leggi su alfredopedulla

papavanbasten : RT @edohermano: ?? Oggi a #LunchBreak abbiamo fatto quattro chiacchiere con @liverani_erica (vincitrice Masterchef 5) e @BarbatoStefano (che… - edohermano : ?? Oggi a #LunchBreak abbiamo fatto quattro chiacchiere con @liverani_erica (vincitrice Masterchef 5) e… - s_biancofiore : RT @Pall_Gonfiato: #SerieA, #Lecce: la soddisfazione di #Liverani dopo la vittoria contro la #Lazio - Pall_Gonfiato : #SerieA, #Lecce: la soddisfazione di #Liverani dopo la vittoria contro la #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Liverani “Oggi La vertenza «Gazzetta» non è ancora risolta: «Non possiamo perdere il nostro giornale» La Gazzetta del Mezzogiorno