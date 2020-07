Liga, Siviglia al terzo posto con l’Atletico: Mallorca ko 2-0 (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Siviglia ha battuto per 2-0 il Mallorca nel match della trentaseiesima giornata della Liga 2019/2020. Al ‘Sanchez Pizjuan’, i padroni di casa hanno la meglio sul Maiorca per 2-0 grazie al sigillo dell’ex Milan Lucas Ocampos su rigore e alla rete di En-Nesyri nel finale. Siviglia che non ha mai perso da quando ha ripreso la Liga: con la qualificazione alla prossima Champions League praticamente certa, l’obiettivo è il terzo posto, attualmente conteso a quota 66 punti con l’Atletico Madrid. Il trentaseiesimo turno di campionato fa sprofondare il Maiorca, ripreso anche dal Leganes e a -3 dal quartultimo posto. Highlights e gol Siviglia-Mallorca 2-0, Liga 2019/2020 ... Leggi su sportface

