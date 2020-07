Brozovic, Inter a conoscenza della situazione: il club farà la proprie valutazioni (Di domenica 12 luglio 2020) Come riporta Sky Sport l’Inter è a conoscenza della situazione legata al ritiro della patente di Marcelo Brozovic La notizia di Marcelo Brozovic pizzicato con un tasso alcolemico sopra il consentito e che gli è costato il ritiro della patente, ha fatto il giro dell’Italia. Come riporta Sky Sport l’Inter è a conoscenza della situazione e saranno fatte delle attente valutazioni intorno alla vicenda. Eventualmente saranno presi dei provvedimenti nei confronti del centrocampista croato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

