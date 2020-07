Siviglia-Mallorca: formazioni, quote, pronostici. Champions e salvezza in gioco al Sanchez Pizjuan (Di sabato 11 luglio 2020) Il Siviglia sta bene, ha vinto tre partite di fila e “vede” la qualificazione alla prossima Champions League, il Mallorca è a tre punti dall’Alaves quart’ultimo e spera di salvarsi: ci sono davvero tutti gli ingredienti possibili per un match di importanza capitale per gli equilibri del campionato. I Sevillistas hanno appena vinto a Bilbao, … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

Il Mallorca batte il Levante e improvvisamente riprende a sperare in una miracolosa, mirabolante salvezza. 2-0 della squadra di Palma sulla formazione granota con rete di Cucho Hernandez e Kubo in chi ...

Le Merengues allungano nuovamente sul Barcellona, grazie alla vittoria contro l’Alaves. In Inghilterra, dilagano Liverpool e City, e apertissima la corsa per la Coppa delle grandi orecchie Liga sempre ...

