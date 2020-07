Chiara Briganti, arredi del Quirinale nel giardino di rose (Di domenica 12 luglio 2020) Conobbi Chiara Briganti nel 1962: vivevo da poco in esilio a Milano dove il mio maestro, Roberto Longhi, e sua moglie Anna Banti, avevano costretto la casa editrice Feltrinelli ad assumermi come il loro redattore di libri d’arte (la rivoluzione nella mia remota isola mi aveva lasciato in miseria). All’inizio ebbi fortuna e feci pubblicare i tre volumi sulla scultura italiana di John Pope-Hennessy e l’ultimo volume dei diari di Bernard Berenson, Tramonto e Crepuscolo. Le mie due seguenti proposte, … Continua L'articolo Chiara Briganti, arredi del Quirinale nel giardino di rose proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

whynotannie : RT @ContempArtists: A Clandestine Annunciation -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Briganti Chiara Briganti, arredi del Quirinale nel giardino di rose | il manifesto Il Manifesto Fratelli d’Italia, Mauro Briganti nuovo segretario

Fratelli d’Italia ha un nuovo segretario. Si tratta di Mauro Briganti, classe 1955, libero professionista e storico esponente della destra locale. Già consigliere comunale in quota Forza Italia, Briga ...

I campioni del Versari-Macrelli

Diploma conseguito per i 200 alunni del professionale ‘Versari-Macrelli’ con 12 ‘centisti’, quattro della classe di San Patrignano del corso Servizi sociali. Classe 5 Ass. Oumaima Al Mohammadi 83, Ale ...

Fratelli d’Italia ha un nuovo segretario. Si tratta di Mauro Briganti, classe 1955, libero professionista e storico esponente della destra locale. Già consigliere comunale in quota Forza Italia, Briga ...Diploma conseguito per i 200 alunni del professionale ‘Versari-Macrelli’ con 12 ‘centisti’, quattro della classe di San Patrignano del corso Servizi sociali. Classe 5 Ass. Oumaima Al Mohammadi 83, Ale ...