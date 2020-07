Achille Lauro, 30 anni oggi (da festeggiare con «1990»). Storia, album, curiosità (Di sabato 11 luglio 2020) Achille Lauro, Uno, nessuno, centomila. Un personaggio, nessuna etichetta, centomila sfaccettature. Irriverente provocatore o fine artista, eccellente performer o bluffatore seriale. Ognuno ci veda ciò che vuole, lui è tutto e niente e in questo sta ed è sempre stata la forza dell'artista. Lauro De Marinis, questo il suo nome all'anagrafe, è il Lucifero, ma vestito d'oro e perle del suo C'est la Vie che ama una sola cosa: comunque vada, si va in all in, tutto sul tavolo, tutta vita da 30 anni. 1990 30 anni dopo, buon compleanno Achille Lauro Il suo partner in crime è e sarà sempre Boss Doms (anche se al momento hanno preso strade separate per concentrasi ognuno su dei propri progetti). Tra le ... Leggi su gqitalia

Achille Lauro riprende il progetto “1990” : ecco di cosa si tratta Il progetto 1990 di Achille Lauro – anticipato lo scorso novembre dall’omonimo singolo nato sulle note di Be My Lover – vedrà luce il prossimo 24 luglio, quando uscirà l’album ufficiale che conterrà 7 ...

Il 1990 di – anticipato lo scorso novembre dall’omonimo singolo nato sulle note di Be My Lover – vedrà luce il prossimo 24 luglio, quando uscirà l’album ufficiale che conterrà 7 ... 1990 è il nuovo album di Achille Lauro dedicato alla musica dance Il nuovo album di Achille Lauro è 1990 . A pochi giorni dall'annuncio della ripresa dei lavori su 2 album , l'artista di Me Ne Frego è ora pronto a tornare in pista - letteralmente - per il prossimo progetto tutto dedicato alla ...

Il di è . A pochi giorni dall'annuncio della ripresa dei lavori su 2 , l'artista di Me Ne Frego è ora pronto a tornare in pista - letteralmente - per il prossimo progetto tutto ... Achille Lauro - la confessione : “Prima dormivo per terra - ora scelgo con chi passare la notte…” Achille Lauro e i suoi nuovi progetti Da qualche giorno nelle varie radio italiane non si fa altro che sentire ‘Bam Bam Twist’. Il brano in questione è il nuovo singolo di Achille Lauro che si candida ad essere uno dei tormentoni ...

Corriere : Achille Lauro:«Dieci anni fa dormivo su un materasso per terra, ora cambio la musica italiana» - WebradioFinance : Ora in onda Joey feat. Achille Lauro - Dovrai (feat. Achille Lauro) su Webradio Finance - come_faresoldi : Se ancora non sai quanti anni ha Achille Lauro tra poco lo scoprirai Che aspetti? Inizia subito! - wantedlavoro : Achille Lauro, nuovo disco a sorpresa: arriva “1990”, omaggio alla dance anni ’90 - ilperiodo : La cantautrice Patrizia Cirulli canta Achille Lauro. -