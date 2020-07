Schira: Milan in pole per Szoboszlai, da battere concorrenza di PSG, Arsenal e Napoli (Di venerdì 10 luglio 2020) l giornalista della Gazzetta dello Sport ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, l’esperto di calciomercato della Gazzetta dello Sport, ha pubblicato un messaggio sul suo profilo ufficiale Twitter soffermandosi su alcune trattative del Milan che interessano anche al Napoli per il gioiellino classe 2000 del Salisburgo #Rangnick già attivo nella costruzione del nuovo #ACMilan. In cima alla lista dei desideri c’è sempre Dominik #Szoboszlai, che si libera dal #Salisburgo dietro pagamento della clausola (€24M). Da battere nutrita concorrenza internazionale (PSG, Arsenal e Napoli). #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 10, ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Schira Milan Schira: Milan in pole per Szoboszlai, da battere concorrenza di PSG, Arsenal e Napoli IlNapolista "Il Milan di vuole battere il Napoli per Szoboszlai: ci sarà da pagare la clausola"

10/07/2020 - Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport ed esperto di calciomercato, ha analizzato il futuro di Dominik Szoboszlai. Il giornalista della Gazzetta dello Sport ed esperto di c ...

