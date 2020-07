Ragazzi morti a Terni: “Abitudine allarmante, droga diluita come nella musica trap” (Di venerdì 10 luglio 2020) Nell’ordinanza cautelare in carcere il gip di Terni, Barbara Di Giovannantonio, commenta la vicenda della morte di Flavio Presuttari e Gianluca Alonzi, che se ne sono andati dopo aver assunto una dose di metadone: tra gli adolescenti c’è “l’allarmante consuetudine di assumere metadone o codeina per rilassarsi”. Flavio Presuttari, 16 anni, e Gianluca Alonzi, 15 … L'articolo Ragazzi morti a Terni: “Abitudine allarmante, droga diluita come nella musica trap” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

MediasetTgcom24 : Ragazzi morti a Terni, tecniche per miscelare droga apprese da trapper e web | Forse pensavano fosse codeina ma era… - fattoquotidiano : Ragazzi morti a Terni, il gip: “Forse pensavano fosse codeina. Allarmante consuetudine tra i ragazzi di diluirla in… - LaStampa : Ragazzi morti a Terni: codeina scambiata per metadone - Notiziedi_it : Ragazzi morti a Terni: «Erano convinti di aver preso codeina». E invece era metadone - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Ragazzi morti a Terni, custodia cautelare in carcere per Romboli -