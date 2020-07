Il video dell’uomo ucciso dopo aver preso un’anziana in ostaggio è reale ed è stato girato in Brasile (Di venerdì 10 luglio 2020) Aiutaci a migliorare Facta!Partecipa al nostro breve sondaggio (servono 5 minuti), del tutto anonimo.Potremo conoscere meglio il nostro pubblico, migliorare quello che facciamo e come lo facciamo.CLICCA QUI PER INIZIARE Venerdì 10 luglio la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’attendibilità di un video, pubblicato il 4 luglio 2020 su Twitter, che mostra un uomo (vestito con pantaloni, felpa e cappello scuri) puntare la pistola contro la testa di un’anziana donna spaventata (che veste pantaloni rossi e camicia chiara). Nel filmato, che su Twitter è accompagnato dal commento «A differenza dell’Italia in Brasile quando sbagli paghi con la vita e diventi un colabrodo», vediamo l’intervento di due agenti di polizia, che neutralizzano ... Leggi su facta.news

La7tv : #inonda L'attacco della ministra dell'Istruzione #Azzolina a Dagospia: 'Il sedere di un uomo è spiattellato sui gio… - chetempochefa : 'Forse Fantozzi sopravviverà perché era un uomo pieno di disgrazia, era un uomo sfortunato... fortunatamente.' Ric… - SamerAbdulSamad : RT @La7tv: #inonda L'attacco della ministra dell'Istruzione #Azzolina a Dagospia: 'Il sedere di un uomo è spiattellato sui giornali con lo… - magicaGrmente22 : 'A bordo dell'auto l'uomo ha continuato a tenere atteggiamenti violenti, arrivando persino a danneggiare i vetri de… - ragunap56 : RT @Misurelli77: Questo piccolo grande uomo (vestito da FelpMaresciallo) La hit dell'estate scorsa Ma sempre calzante Notte... https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : video dell’uomo Liberata la vespa samurai, letale con le cimici e innocua per l'uomo - TGR Friuli Venezia Giulia TGR – Rai