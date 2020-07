Fugge di casa, due coniugi la rapiscono. Bambina di 8 anni violentata e uccisa (Di venerdì 10 luglio 2020) Una Bambina di otto anni è stata violentata e uccisa dopo essere scappata di casa a seguito di una discussione con i suoi genitori. Gli investigatori affermano che la piccola Vika Teplyakova è stata attirata in un’auto da una coppia di sposi che l’hanno vista vagare da sola lungo una strada. Stando a quanto riportato … L'articolo Fugge di casa, due coniugi la rapiscono. Bambina di 8 anni violentata e uccisa NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Una bambina di otto anni è stata violentata e uccisa dopo essere scappata di casa a seguito di una discussione con i suoi genitori. Gli investigatori affermano che la piccola Vika Teplyakova è stata a ...

Rai5: "Stasera a casa Rossi", per fortuna che c' Riccardo

Roma, 10 lug. (askanews) - Riccardo Rossi, a proprio agio nei panni del padrone di casa, intrattiene il pubblico raccontando aneddoti della sua adolescenza e prendendo spunto dall'attualit per riflett ...

