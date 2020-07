Covid, uno studio italiano esclude che la puntura delle zanzare provochi il contagio (Di venerdì 10 luglio 2020) Con l’arrivo dell’estate scatta il timore legato a Covid-19. Le punture delle zanzare possono trasmettere il virus? Qualche settimana fa l’Istituto superiore di sanità (Iss) ha anticipato i risultati di uno studio italiano che escludono la possibilità di una trasmissione della Covid-19 attraverso le puntura delle zanzare puntura delle zanzare, prime rassicurazioni Una buona notizia: dobbiamo fidarci? «Sì», rispondono i medici anti-bufale di “Dottoremaeveroche’” il sito anti-fake news della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo). «Lo studio è in ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : Covid uno CORONAVIRUS: ITALIA, scoperti DUE NUOVI FOCOLAI, uno in una NOTA LOCALITA' TURISTICA. Ecco DOVE iLMeteo.it Coronavirus, a Roma nelle ultime 24 ore il 78% dei casi è di importazione: valore di contagio può salire

Un altro caso proviene dalle Canarie, uno ha un link con il Brasile e uno di rientro da una visita familiare a Milano. Coronavirus: i dati aggiornati nel Lazio Sono 889 gli attuali casi positivi nella ...

Milano, H&M chiude due negozi e trasferisce 70 dipendenti: "Uno dovrà andare ad Ancona"

Negozi H&M chiusi a Milano, dipendenti trasferiti fuori provincia: "Vogliono metterli in difficoltà" I 70 lavoratori dei due negozi di H&M che sono rimasti chiusi a Milano dopo il lockdown saranno tra ...

