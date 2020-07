Coronavirus, l’indice Rt sotto l’1 in Italia: leggero aumento in Campania (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAdagio, a piccoli passi. L’allerta scende ma il pericolo resta nascosto dietro l’angolo. L’Italia, nel suo complesso, fa infatti registrare un indice Rt inferiore all’uno ma in cinque regioni l’indice che misura la contagiosità rimane sopra la soglia dell’unità. E’ quanto si evince dal report di monitoraggio settimanale redatto dal ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità. “Complessivamente il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione da SARS-CoV-2 in Italia rimane a bassa criticità con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni (periodo tra il 22 giugno e il 5 luglio) di 4.3 per 100 000 abitanti (in lieve diminuzione). A livello nazionale, si osserva una lieve diminuzione nel numero ... Leggi su anteprima24

