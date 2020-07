Coronavirus e blocco dei voli dal Bangladesh, il sindaco di Fiumicino: “Stiamo uscendo dalle misure restrittive e non vorremmo rientrarci per colpa di chi viene dall’estero” (Di giovedì 9 luglio 2020) Esterino Montino, sindaco di Fiumicino, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus. Dopo il blocco dei voli dal Bangladesh, i cittadini bengalesi provano ad arrivare attraverso voli con scalo dal Qatar – “I cittadini che venivano dal Bangladesh sono stati tutti rimpatriati senza neanche scendere dall’aereo –ha affermato Montino-. Mi dispiace per chi ha viaggiato, però se non avessimo preso quella decisione sarebbe stato un vero problema. Entrare così nel Paese senza alcun controllo preventivo alla partenza, tutti i problemi si scaricano sul nostro territorio. Oggi c’è un provvedimento ulteriore da parte ... Leggi su meteoweb.eu

Coronavirus, ministero: blocco voli può essere esteso ad altri Paesi

come misura di "contingenza" a causa della pandemia del nuovo coronavirus. Lo ha affermato il ministro degli Esteri del Paraguay, Antonio Rivas Palacios, nel corso di una conferenza stampa al termine ...

Le aziende credono nella ripresa

Le aziende svizzere - comprese quelle ticinesi - scommettono sulla ripresa e nonostante il coronavirus sono sostanzialmente fiduciose per il medio termine. Il 71% delle imprese interrogate nell'ambito ...

