Una startup italiana ha brevettato un filtro che neutralizza il Covid (Di mercoledì 8 luglio 2020) AGI - La start up italiana Nanohub, attiva nel campo delle nanotecnologie, ha brevettato il primo filtro al mondo per i sistemi di trattamento aria indoor in grado di inattivare il Sars-CoV-2. La tecnologia applicata - informa una nota - in soli 10 minuti inattiva un'elevata carica virale infettiva (15.000 particelle infettive di partenza) del Sars-CoV-2 di oltre il 98,2%; in 20 minuti di oltre il 99,8%, fino ad arrivare al 100% in 30 minuti. L'efficacia del filtro è stata testata nel laboratorio guidato da Elisa Vicenzi, capo dell'Unità di Patogenesi Virale e Biosicurezza dell'Ospedale San Raffaele di Milano, che isolò e studiò il coronavirus della Sars dal 2003 al 2008. Il filtro ideato e brevettato da Nanohub - si afferma - si compone di un reattore fotocatalitico di ultima generazione e da un tessuto antibatterico e antivirale. ... Leggi su agi

Ultime Notizie dalla rete : Una startup Fare l'orto in terrazza: una startup spiega come e fornisce i semi in abbonamento Il Sole 24 ORE Moda: Pascalizi (Permira), 'nel settore Italia continua a creare unicorni'

Milano, 8 lug. (Adnkronos) - "Nel settore della moda l'Italia continua a creare dei campioni, degli unicorni", startup innovative non ancora quotate in Borsa che in breve tempo riescono a raggiungere ...

Digital Magics, per 6 startup possibilità di investimenti fino a 150.000 euro

Affitto Certificato, Amon, AWorld, Bit of Stock, Plurima, Unchained Carrot : le startup finaliste Affitto Certificato: è una startup innovativa che sta costruendo la prima banca dati che racchiude ...

