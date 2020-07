Roma, Fonseca: «Troppi rigori in Italia. Salvo solo il risultato» (Di giovedì 9 luglio 2020) Paulo Fonseca ha commentato il successo conquistato contro il Parma: le dichiarazioni dell’allenatore della Roma Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato al termine della sfida vinta in rimonta contro il Parma. Ecco le dichiarazioni raccolte da tuttomercatoweb.com. PRESTAZIONE – «Non è un buon risultato. È una buona vittoria, ma non un buon risultato. Non abbiamo sofferto, ma quando abbiamo tante occasioni chiare per segnare dobbiamo chiudere la partita». VAR – «Preferisco non commentare. Ci sono Troppi rigori in Italia». DIFESA A TRE – «Le marcature preventive non sono cambiate molto rispetto a prima. Così possiamo essere più sicuri in questo ... Leggi su calcionews24

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, parla a Dazn dopo la vittoria sul Parma: "Si, era importante vincere, ma farlo bene. Abbiamo fatto una buona partita, i ra ...

