Record contagi in USA, Trump: «sarebbe peggio se avessi ascoltato esperti» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Secondo i dati della Johns Hopkins University, gli Stati Uniti hanno registrato un nuovo Record di contagi giornalieri: più di 60.000 in 24 ore. Nonostante i casi di contagio siamo oramai tre milioni, Donald Trump ha detto che «sarebbe peggio se avessi ascoltato esperti». Intolte, il Presidente gli USA continua a fare pressione per la riapertura di scuole e università. A quanto pare, le disastrose conseguenze delle riaperture premature in stati come l’Arizona, la Florida e il Texas, non sono bastate. Trump ha nuovamente celebrato il suo operato nell’affrontare l’emergenza sanitaria con un’altra fake news (accusando i “Lamestream Fake News Media” di non volerla riportare). In un tweet del 7 luglio, il presidente ha detto che gli USA hanno il tasso di mortalità più basso al mondo. In realtà, ci sono almeno ... Leggi su giornalettismo

fanpage : In Usa nuovo record di contagi: 60 mila casi in un giorno, tre milioni di casi in totale - fattoquotidiano : 50 MILA CONTAGI È il quinto record giornaliero in una settimana per gli Stati Uniti - solocurve : RT @il_burocrate: Nuovo record di contagi in USA. Trump:”Se avessi dato retta agli esperti ora sarebbe molto peggio.” In quale universo a… - pvsassone : RT @il_burocrate: Nuovo record di contagi in USA. Trump:”Se avessi dato retta agli esperti ora sarebbe molto peggio.” In quale universo a… - Hum_Glass : RT @il_burocrate: Nuovo record di contagi in USA. Trump:”Se avessi dato retta agli esperti ora sarebbe molto peggio.” In quale universo a… -

Ultime Notizie dalla rete : Record contagi Nuovo record di contagi negli Usa: oltre 60.000 in 24 ore AGI - Agenzia Italia Covid più a lungo nell'aria? OMS: "Stanno emergendo prove"

Coronavirus, ultime notizie, Oms: “Pandemia accelera, picco non raggiunto”, Bolsonaro positivo Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, martedì 7 luglio. 138 nuovi posi ...

Mercati europei deboli in avvio, dopo WS e nuovi contagi in Usa

I mercati europei iniziano la seduta infrasettimanale in frenata in scia alla chiusura in rosso di Wall Street e della Borsa di Tokyo. Nei primi istanti di contrattazioni il Dax mostra una flessione ...

Coronavirus, ultime notizie, Oms: “Pandemia accelera, picco non raggiunto”, Bolsonaro positivo Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, martedì 7 luglio. 138 nuovi posi ...I mercati europei iniziano la seduta infrasettimanale in frenata in scia alla chiusura in rosso di Wall Street e della Borsa di Tokyo. Nei primi istanti di contrattazioni il Dax mostra una flessione ...