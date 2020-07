Valeria Bigella colazione gourmet, ciliegie arance e “meloni” freschi: in bikini è pura seduzione (Di martedì 7 luglio 2020) È un buongiorno dal sapore fruttato quello di Valeria Bigella che condivide la sua colazione con il seguito di Instagram: oltre 660 mila followers deliziati dall’avvenenza della trentaquattrenne sarda. Cartoline dalle Cinque Terre: luoghi pittoreschi in cui l’incanto del paesaggio è reso ancor più accattivante dalla presenza della Bigella. Influencer di fatto Valeria, che nel suo tour alla scoperta delle meraviglie d’Italia è riuscita realmente a far innamorare gli utenti dei posti di cui si è fatta ‘promotrice’. Invogliati dall’ex volto di Uomini e Donne non possono che sognare il prossimo viaggio. E intanto fantasticano sulle sue curve. Leggi anche >> Michela Coppa superlativa sotto la doccia, lato b contro la parete: «Se quelle pietre potessero parlare…» Valeria Bigella colazione hot: in ... Leggi su urbanpost

