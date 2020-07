Nasce il nuovo Milan di Rangnick: da Szoboszlai a Milenkovic passando per Jovic, tutti gli obiettivi (Di martedì 7 luglio 2020) C'è l'intesa: Ralf Rangnick, per i prossimi tre anni, sarà il nuovo direttore tecnico e allenatore del Milan. Il manager è pronto a lasciare la Red Bull e ieri, alla vigilia di Milan-Juve, Ivan Gazidis avrebbe incontrato Paolo Maldini per confermargli l'arrivo di Rangnick. A Lipsia gli è stato di fatto affidato l'intero progetto e ora il club tedesco è uno dei più competitivi in Bundesliga ed è ai quarti di Champions League dopo aver eliminato il Tottenham. Secondo calciomercato.com, Rangnick... Leggi su 90min

HuffPostItalia : Nasce Buona Destra, nuovo partito antisovranista e contro i populismi - cyclinside : Shimano: nuovo #Distributore in Spagna. Nasce Shimano Iberia S.L. - - Amrjuve1m : RT @JUVEN_TV: Il 31/10/1971 (4a giornata), la #Juventus batte il @acmilan a S.Siro con un netto 4-1. E’ la partita del “gol di tacco di #Be… - ennatv : #Palermo: nasce “Si può fare per il lavoro di Comunità”, nuovo ente di Terzo Settore - ilGamberoRosso : Gli Spigaroli conducono l’Antica Corte Pallavicina senza trascurare nessun aspetto: ospitalità, cucina, produzione… -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce nuovo Borsa Italiana: modifiche per AIM Italia, nasce nuovo segmento Il Messaggero Digitale, resilienza, esperienza: tre sfide per gli scenari economici futuri

Dalla ricerca SAP-Oxford Economics emergono tre sfide significative per le PMI su come sopravvivere alla transizione verso l’economia post Covid-19 Nell’economia post-pandemica, secondo il nuovo rappo ...

Nasce la nuova Fanta Limonata: fatta al 100% con limone Igp di Siracusa

Si rinnova l'attenzione di Coca-Cola al territorio e alle sue materie prime, con l'acquisto annuale di oltre un terzo della produzione di arance e di limoni siciliani destinate alla trasformazione Una ...

Dalla ricerca SAP-Oxford Economics emergono tre sfide significative per le PMI su come sopravvivere alla transizione verso l’economia post Covid-19 Nell’economia post-pandemica, secondo il nuovo rappo ...Si rinnova l'attenzione di Coca-Cola al territorio e alle sue materie prime, con l'acquisto annuale di oltre un terzo della produzione di arance e di limoni siciliani destinate alla trasformazione Una ...