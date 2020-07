Il Presidente del Brasile Jair Bolsonaro è positivo al Covid-19 (Di martedì 7 luglio 2020) Il Presidente del Brasile Jair Bolsonaro è risultato positivo al Coronavirus. A riportare la notizia la Cnn. La Cnn brasiliana ha riferito che il Presidente aveva già dei sintomi ma che Bolsonaro aveva ‘deriso’ il Coronavirus etichettandolo come una semplice influenza. Ora la conferma della positività al Covid-19. Il Presidente del Brasile Jair Bolsonaro è positivo al Covid-19 su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

matteosalvinimi : Gli ospiti invitati oggi in pompa magna dal presidente del Parlamento europeo (del PD). Tutto in famiglia! - you_trend : ?? #BREAKING ???? Il Presidente del #Brasile #Bolsonaro è risultato positivo al #Coronavirus - LucaBizzarri : Una volta alla settimana il Presidente del Consiglio incontra a palazzo Chigi (non a casa sua, a casa nostra) un pr… - giomo2 : RT @LaStampa: Il Presidente ha 38 di febbre e sta prendendo idrossiclorochina. Il Brasile è il secondo Paese più colpito ma il Capo dello S… - petronillarusso : #7luglio, h17:30 Notizia confermata Jair #Bolsonaro, Presidente del #Brasile risulta positivo al #COVID?19 test… -