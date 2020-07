“Ho 34 anni, ero sano e ora ho segni indelebili. Il Covid non è uno scherzo”: l’appello dopo 90 giorni di ricovero (Di martedì 7 luglio 2020) “Il Covid non è uno scherzo. Io ero sanissimo e ho rischiato di morire. dopo tre mesi in ospedale mi ritrovo con segni indelebili, che porterò a vita”. A dirlo è Marc, un ragazzo di 34 anni spagnolo che, reduce da 90 giorni di ricovero – sessanta dei quali trascorsi in terapia intensiva – a causa del coronavirus, ha deciso di raccontare la sua storia per invitare tutti a mantenere alta la guardia nei confronti di questo virus che è tutt’altro che sconfitto. Nelle scorse ore, il giovane è stato dimesso dall’ospedale universitario Parc Taulí di Sabadell, in Catalogna: nonostante fosse ancora visibilmente provato dalla malattia, ha voluto lanciare un appello alla testata 20minutos.es: “Non è uno scherzo, bisogna proteggersi. Io ero sanissimo, non avevo alcuna patologia pregressa. In pochi giorni mi ... Leggi su ilfattoquotidiano

