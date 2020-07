Cassa Integrazione: sono ancora 2 milioni i lavoratori in attesa dell’assegno (Di martedì 7 luglio 2020) Una parte – circa 500mila – delle pendenze dipendono dal Fondo Artigiani, mentre 1,5 dai fondi Inps. Molti gli assegni in arretrato di marzo, mentre poche aziende hanno usufruito dell’anticipo del 40% del Cig. Il sistema previdenziale, sul fronte del sostegno al salario, non ha retto come millantava il Presidente dell’Inps Pasquale Tridico. Le ultime … L'articolo Cassa Integrazione: sono ancora 2 milioni i lavoratori in attesa dell’assegno proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

matteosalvinimi : Grazie Conte, grazie Lamorgese, grazie PD e 5 Stelle! Smartphone e tamburi: finalmente arriva qualcuno a pagarci la… - matteosalvinimi : #Salvini: Conte è recordman mondiale di annunci, ma abbiamo visto quanto valgono. Su cassa integrazione, sul tagli… - LegaSalvini : Ancora 2 milioni di lavoratori aspettano la cassa integrazione. Le promesse di Conte? Il grande bluff. - sharethegol : @GiuseppeConteIT Stiamo aspettando cassa integrazione. La sospensione dei mutui . Degli affitti e delle tasse. Noi… - kahlan1986 : @otxboc @sebavettels In Ferrari nessuno è in cassa integrazione comunque eh... -