Beautiful: STEFFY, quanti uomini la vorranno? Tanti? Anticipazioni USA (Di martedì 7 luglio 2020) Tra i fan americani di Beautiful, a creare aspettative è sicuramente la notizia che sta per entrare in scena un nuovo personaggio che avrà molto a che fare con STEFFY Forrester.Leggi anche: IL SEGRETO, Anticipazioni puntata di mercoledì 8 luglio 2020Eh sì. A Tv Line, in maniera esplicita, Brad Bell (produttore e capo sceneggiatore della soap) ha confermato che si tratterà di un nuovo potenziale interesse amoroso per la figlia di Ridge, sebbene dettagli e identità dell’interprete (già scelto) siano per ora mantenuti top secret e ciò sicuramente per creare un clima di attesa in quest’ultima fase, che anticipa l’imminente ritorno delle puntate inedite della soap sugli schermi USA. Beautiful, Anticipazioni americane: diversi uomini si interesseranno a STEFFY? Ma questa new entry potrebbe non essere la sola a mostrare ... Leggi su tvsoap

