Usa presidenziali, se sarà pareggio conterà il voto popolare (Di lunedì 6 luglio 2020) La Corte Suprema degli Usa ha respinto la richiesta presentata dai democratici del Texas di estendere a tutti i 16 milioni di elettori dello Stato la possibilità di votare per posta, vista la pandemia di coronavirus. La possibilità di votare per posta in Texas è generalmente limitata a coloro che hanno più di 65 anni o una «malattia o condizione fisica» che impedisce il voto di persona. Il tema del voto è in questo momento molto discusso: a 4 mesi … Continua L'articolo Usa presidenziali, se sarà pareggio conterà il voto popolare proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

SkyTG24 : Usa 2020, il rapper Kanye West annuncia la sua candidatura alle elezioni presidenziali - repubblica : Presidenziali Usa 2020: Kanye West annuncia candidatura. Col 'pieno sostegno' da Elon Musk [aggiornamento delle 09:… - vogue_italia : Voi lo votereste? - deadinauglyway : RT @funku: Comunque se #KanyeWest si candiderà per le presidenziali Usa, noi ci meritiamo Thema dei Gemelli Diversi come Presidente del Con… - funku : Comunque se #KanyeWest si candiderà per le presidenziali Usa, noi ci meritiamo Thema dei Gemelli Diversi come Presi… -