Coronavirus Italia, bollettino oggi 6 luglio: 208 nuovi casi, 8 morti. Salgono i malati (Di lunedì 6 luglio 2020) Sono 208 i nuovi casi di Coronavirus in Italia in base al bollettino del 6 luglio 2020. Il totale dei contagi da inizio pandemia è salito quindi a 241.819. I morti sono... Leggi su ilmattino

corradoformigli : C’è una domanda che mi frulla in testa da mesi. Perché l’ospedale anti-covid della Fiera di Milano lo si è tirato s… - riotta : Risalgono i contagi in un'Italia che ha deciso di averne abbastanza del #coronavirus , stessa curva del Sud degli U… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Il vaccino a cui sta lavorando la Johnson & Johnson sarà completato in Italia: l'annuncio del ministro… - nunkui2 : RT @corradoformigli: C’è una domanda che mi frulla in testa da mesi. Perché l’ospedale anti-covid della Fiera di Milano lo si è tirato su i… - Mafara72 : RT @giornaleprociv: #Coronavirus, la situazione dei contagi in Italia al 6 luglio ?? -